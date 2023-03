Red Padel Roma, ecco il torneo TPRA

ROMA - Si riparte con la stagione dei tornei, ed il Red Padel Roma non si fa trovare impreparato, infatti anche quest'anno parteciperà alla coppa a squadre del TPRA con ben 10 squadre composte da 10 giocatori pronti ad affrontare questo bellissimo torneo. E' grande successo per la Coppa a Squadre MSP, dove vanno avanti tutte e 3 le squadre, in particolare 2 di queste accedono alla fase Gold ed la restante terza accede alla Silver. Il circolo, impegnato sempre di più nelle competizioni a squadre, anche quest'anno cercherà di avanzare il più possibile e portare a casa una vittoria dopo l'altra, per onorare questa manifestazione amatoriale ormai considerata “storica".