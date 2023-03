Woman Padel, lo sport è donna

Grazia, eleganza, ma soprattutto passione e determinazione. Sono solo alcune delle qualità che contraddistinguono le donne in ogni ambito della quotidianità, tra cui l’universo sportivo, come il padel. E per celebrare al meglio il connubio tra la disciplina sportiva del momento e il mondo femminile nel giorno consacrato alla donna, l'8 marzo, al circolo Avantgarden, esclusivo per i suoi campi pink, ma anche per la sua centralità nel cuore di Palermo, si è disputata la prima edizione del torneo Woman Padel. Una competizione tutta al femminile con le partecipanti che sono state suddivise in tre categorie: Super Woman (gold), Smart Woman (amatoriale) e Happy Woman (puro divertimento). A impreziosire l'evento palermitano la partecipazione della campionessa italiana di padel Giulia Sussarello e le due campionesse siciliane in carica Marina Garcia e Francesca Pezzillo. Dopo le finali del torneo si è disputata una sfida esibizione tra le testimonial con le campionesse che sono rimaste in campo per delle lezioni-partita. Giulia Sussarello è stata la grande protagonista dell'evento palermitano. Lei, uno dei simboli del movimento nazionale in gonnella, ha sottolineato: "è stata una bellissima emozione essere a Palermo per una giornata come questa, a rappresentare l'Italia per le donne, le ragazze e le bambine che stanno iniziando a giocare a padel e che sono il futuro di questo sport. Sono molto felice di aver condiviso questa splen- dida emozione. Ci tengo a ringraziare gli organizzatori della manifestazione. Viva le donne!".

La Sicilia del padel

Così invece la campionessa siciliana in carica Marina Garcia: "La Sicilia nel padel sta ottendendo numeri incredibili. Soprattutto negli ultimi anni l’isola ha realizzato un salto enorme con una grande partecipazione anche tra gli under 12. C'è una nutrita cerchia di ragazzini che amano questo sport e in particolare anche le ragazzine, cosa che voglio sottolineare visto che questa è la settimana delle donne. Spero che noi siciliani, nel nostro piccolo, possiamo rappresentare in modo sempre più numeroso il padel in Italia e all'estero". Parole cui fanno eco le dichiarazioni della compagna Francesca Pezzillo. Insieme hanno ottenuto il titolo di campionesse regionali: "Io e Marina cerchiamo di dare il massimo, è sempre un piacere condividere il campo con lei. Stiamo provando piano piano a imporci anche fuori dal nostro territorio". Chiusura con i progetti futuri di Giulia Sussarello: "Oggi parto per il Cile, io e la mia compagna Emily Stellato ci siamo infatti qualificate per una tappa del World Padel Tour nel Paese sudamericano e poi saremo in Paraguay. In questa settimana purtroppo non abbiamo potuto partecipare alla tappa che si è svolta in Argentina per un piccolo infortunio di Emily. Poi voglio continuare la mia attivi- tà in Italia e sarò presente nelle prossime manifestazioni che si disputano nel nostro Paese. Il mio obiettivo per la stagione appena iniziata? Voglio raggiungere un quarto di finale nel World Padel Tour".