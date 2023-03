Spector Padel House, il Primo Network di Padel Club Milano Barona

MILANO - Eccoci presso l’Headquarters della Spector Padel House di Gustavo Spector: la House di Milano-Barona. Situata a Milano sud, in Via Ovada 22, il club, storico circolo di Milano, legato alla famiglia Caccia-Dominioni, raccoglie al suo interno non solo il padel ma anche altre discipline sportive. Immersa nel verde, la House accoglie quattro campi coperti di nuova generazione, ai quali se ne aggiungeranno altri quattro nei prossimi mesi (@sph.milanobarona ndr).

Il programma della stagione

Sui quattro campi coperti e brandizzati: Telematica, Mal Perdedor, WeRoad, e Stylology, si concentrano tutte le attività del club, a partire dalle lezioni fino ai tornei e alle competizioni. Tra i principali tornei della nuova stagione 2023 vi raccontiamo della SPH League, una competizione che accomuna tutte le House del network. Questa tipologia di evento, incarna infatti il concetto chiave di Spector Padel House, ovvero quello di inclusione. Un torneo round-robin suddiviso in 4 tappe, i migliori team locali di ogni House, al termine della fase a gironi, avranno la possibilità di sfidarsi nelle SPH Finals, che avranno luogo proprio nel club di Milano-Barona.

E’ iniziata la King Coach Cup

Il 25 febbraio e l’11 marzo si sono invece disputate le prime due giornate di match della King Coach Cup, come dice il nome stesso, si tratta di un divertente torneo composto da 4 squadre capitanate ognuna da un coach SPH e da alcuni allievi selezionati proprio dagli stessi coach. Un’esperienza unica per creare un gruppo coeso ed eterogeneo di allievi e allieve, capaci di sfidarsi in campo in un’ottica di divertimento, miglioramento continuo e sportività.