A Santiago del Cile è andato in scena il Chile Open, valido per il circuito World Padel Tour. In campo femminile, successo di Salazar-Triay per ritiro delle avversarie sul 6/1 - 1/0 mentre la finale maschile è stata un grande spettacolo e ha visto Tapia-Coello battere i n.1 del ranking Galan-Lebron e vincere il terzo torneo su 4 disputati in questo inizio d'anno.