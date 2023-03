Rinnovata la partnership tra Mejor Set e Federazione Internazionale di Padel

La FIP , Federazione Internazionale di Padel e Mejor Set rinnovano la loro partnership con un accordo pluriennale per la fornitura di campi da padel. Al centro dell'accordo tra Mejor Set - brand del gruppo LEDAP, e leader mondiale nella produzione e installazione di campi da padel con oltre 20 anni di esperienza - e FIP, una serie di eventi agonistici di primissimo piano, inclusi i prossimi Giochi europei , in programma dal 21 giugno al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. La partnership conferma dunque il rapporto di fiducia e proficua collaborazione tra la Federazione e Mejor Set. Un rapporto nato nel 2020 e sviluppato attraverso la 'mappa' dei prestigiosi eventi sportivi messi in campo da FIP: dai Campionati europei al Mondiale di padel, dai tornei Cupra FIP al circuito Premier Padel.

Luigi Carraro, presidente della FIP: “Non bisogna mai dimenticare come i veri attori della nostra disciplina siano i giocatori. Ed è nostro compito fornire loro il miglior palcoscenico possibile, mettendoli in condizione di potersi esprimere al massimo del loro talento. Ed è per questo – prosegue il numero uno della Fip - che siamo felici di proseguire la nostra collaborazione con un’azienda innovativa e leader di mercato come Mejor Set, un partner top per la qualità dei campi, la competenza e la capacità di installazione. Ci tengo a sottolineare come Mejor Set ci abbia accompagnato in questi anni in cui la disciplina che amiamo ha raggiunto traguardi notevoli sia dal punto di vista della pratica amatoriale che in quella d’élite. Siamo fiduciosi sul fatto che Mejor Set possa contribuire, contando anche sull'impegno, l'entusiasmo e la forza delle singole federazioni nazionali, ad una distribuzione sempre più capillare dei campi da padel in tutto il mondo, favorendo così l'approccio delle nuove generazioni al nostro magnifico sport”.

La FIP e Mejor Set lavoreranno in team anche nello sviluppo di un campo da padel speciale 'FIP edition' e 'FIP kids' per fare in modo che i giocatori di tutto il mondo possano godere delle stesse emozioni e condizioni di gioco dei professionisti più celebrati.

Eno Polo, CEO gruppo LEDAP: “La nostra missione è quella di rendere il padel accessibile a tutti, per questo siamo felici di continuare la collaborazione con la FIP per fornire i migliori campi da padel, sia nei migliori eventi professionistici che nei migliori club di padel in tutto il mondo. Mejor Set è stata la prima azienda a produrre campi “Full Panoramic” per una migliore visibilità, soprattutto per eventi televisivi, e il nostro team di ricerca e sviluppo è costantemente al lavoro per l’implementazione di nuovi prodotti e tecnologie che possano garantire la migliore esperienza possibile sia ai giocatori che agli spettatori.”