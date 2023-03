Arbitro, che scandalo in finale al World Padel Tour: nessuno riesce a crederci

Clamoroso errore arbitrale durante la finale dell’Open 1000 del World Padel Tour in Cile, che ha rischiato di far perdere il titolo alla coppia spagnola Tapia-Coello. Nel secondo set sul 5-3 per errore l’arbitro Honorio Garcia ha assegnato il 30-40 invece del 40-30, così quando hanno fatto il punto successivo Tapia e Coello pensavano di aver vinto in due set e si sono lasciati andare ai festeggiamenti finali. Gli avversari però hanno fatto presente l’errore, e quindi tra lo stupore generale e l’ammissione di colpa dell’arbitro, si è tornati a giocare. Visibilmente turbati, Tapia e Coello hanno perso il secondo set 7-5. Per fortuna poi sono riusciti a vincere il terzo 7-5 e a prendersi una meritatissima vittoria che ha ridimensionato la portata dello scandalo. Certo è che però un errore così è inammissibile a questi livelli, con una finale in palio.