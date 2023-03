Gutierrez, che entusiasmo: "Con Belasteguin ci divertiremo e vinceremo!"

Carlos Daniel Gutiérrez, argentino, nato il 15 giugno 1984, più conosciuto come Sanyo, è soprannominato da sempre “il Mago di San Luis”, per la capacità di rendere i suoi colpi magici. È una di quelle figure leggendarie del padel, come Belasteguin, con cui per altro si è ritrovato quest’anno a giocare la stagione, dopo l’esperienza di coppia nel 2021 terminata prematuramente a settembre. È stato n.1 del ranking e campione del mondo con la nazionale argentina e resta un giocatore con un’intelligenza tattica come pochi al mondo.