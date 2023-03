Serie A, che debutto: tutti i risultati del campionato Fitp

Roma protagonista nella prima giornata della Serie A. Il massimo campionato a squadre organizzato dalla FITP è partito lo scorso weekend e la Capitale ha recitato un ruolo da protagonista, confermando il ruolo da locomotiva del Paese nel padel, come certificato dal numero di campi, strutture e praticanti presenti nella Città Eterna. Nelle otto partite disputate nel weekend, suddivise tra categoria maschile e femminile, ben sei sono state vinte da formazioni romane. Unica eccezione il Milano Padel , che è riuscito a portare a casa la vittoria in entrambe le categorie. La formazione meneghina ha infatti battuto 3-0 nel maschile il Beinasco Padel e ha replicato con lo stesso risultato nel femminile contro la SS Lazio Padel , schierando in campo le top player che stanno portando in alto i colori del nostro Paese anche in ambito internazionale, come Giulia Sussarello , Roberta Vinci , Carolina Petrelli e Martina Parmigiani .

Weekend "capitale"

Da Milano torniamo a Roma, dove spicca il ritorno al successo del Circolo Canottieri Aniene, tornato in Serie A dopo la rinuncia dello scorso anno. Il Circolo romano, dall'alto dei suoi settescudetti consecutivi, si è presentato ai nastri di partenza con l'obiettivo di tornare a indossare il tricolore e l'inizio è stato sicuramente augurante: doppio successo contro il Village Paddle di Imola, finalista nella scorsa edizione. Un successo che porta la firma dei top player che compongono la rosa, in attesa del debutto dei pesi massimi Lucas Campagnolo nel maschile e Gemma Triay, nel femminile. Ottimo l'esordio di Chiara Pappacena, acquisto di punta del CC Aniene, che alla prima casalinga porta a casa l'incontro insieme alla compagna Valentina Tommasi, quest'ultima in campo anche nel terzo incontro insieme a Lara Meccico. Negli altri successi dei circoli romani, vittoria dei campioni d'Italia in carica dell'Orange Padel Club, con il 2-1 conquistato contro il Mas Padel di Catania e del Magic Padel, con la bella vittoria per 2-1 in un entusiasmante derby romano contro la SS Lazio Padel. Nella categoria femminile, infine, oltre alle già citate vittorie del CC Aniene e del Milano Padel, i successi di giornata sono andati all'AMV Sol Padel Casalpalocco e al Bolasport, entrambe vittoriose per 2-1 rispettivamente contro il Villa Pamphili Padel Club e il Beinasco Padel Ruffini. Terminata la prima giornata, la Serie A tornerà in campo il prossimo weekend per la seconda giornata, con la terza e ultima in calendario l'8 aprile, dove conosceremo le fantastiche quattro che accederanno alla Final Four, in programma dal 21 al 23 aprile, per aggiudicarsi il tanto desiderato sogno tricolore.