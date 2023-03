World Padel Tour, Tapia e Coello inarrestabili: che poker in Paraguay!

Tapia e Coello non si fermano più nel World Padel Tour. Dopo aver vinto in Cile, superando anche un’incredibile errore arbitrale che li aveva costretti a giocare un set in più, hanno trionfato anche in Paraguay. Quarta vittoria consecutiva per la coppia che sta sbaragliando tutti gli avversari. In finale Tapia e Coello hanno battuto la coppia Stupaczuk-Di Nenno, 6-2/6-1 senza troppi problemi. La giovane coppia del momento del Padel sta scalando le classifiche.