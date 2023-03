Padel Colli Portuensi: ecco i protagonisti della nuova stagione agonistica

La coda del 2022 è stata per il Padel Colli Portuensi piena di successi. Sono stati mesi intensi, dalla vittoria della Finale Provinciale della Coppa dei Club Msp svoltasi lo scorso 11 giugno al Madiba Padel Club che ha decretato campione la squadra Red del PCP2 per la categoria High Team dopo sei ore di lotta forsennata, al percorso in Serie C che si è fatto sempre più avvincente con il passare delle giornate. La squadra capitanata da Franco Livi ha brillantemente superato la fase a gironi conquistando così i Play Off valevoli per l’accesso alla Serie B che si sono disputati durante l’ultimo week end di settembre ed il primo di ottobre. Accesso raggiunto, con successo e tanta soddisfazione. E proprio da qui è ripartito il 2023: da 4 squadre iscritte alla Coppa dei Club MSP – due delle quali ancora protagoniste nel girone Pro Team – e dalla nuova avventura in Serie B, iniziata lo scorso week end in casa contro gli atleti del Tennis Club Parioli. La squadra di Coach Gabriele Manieri - Padel Colli Portuensi Black – giocherà i 32imi il prossimo 2 aprile in casa contro la formazione Monster del Villa Pamphili, mentre quella di Claudio Lolli – Padel Colli Portuensi White – con il Villa York sabato 1 aprile. Nell’attesa di questi due appuntamenti da dentro/fuori, questo week end si disputerà la seconda giornata di Serie B, sabato 25 marzo in casa del Sol Padel Casal Palocco. Una sfida difficile per gli atleti capitanati da Franco Livi, tutta da vivere. In bocca al lupo ragazzi. E ora a lavoro, la strada è lunga e piena di impegni.