Lorena Vano, la malagueña italiana che sogna l’azzurro

Nata a Caserta il 15 agosto 1999, Lorena Vano ha vissuto fin da piccola a Malaga dove il padel si respira in ogni angolo della città, come del resto in tutta la regione che vanta la più alta concentrazione di campi del sud della Spagna e dove nel 2021 la campana si è aggiudicata il titolo di campionessa dell’Andalusia, proprio in occasione del suo 22° compleanno, oltre a un FIP Rise nello stesso anno. Con passaporto italiano, grazie al papà Umberto che la segue passo passo, la numero 91 al mondo ha dimostrato da subito di poter competere ad alto livello e la sua giovane età le consente di pensare in grande per il futuro e di candidarsi per un posto nella Nazionale italiana. La voglia di crescere della “malagueña” italiana è notevole. L’abbiamo ammirata in Italia in Serie A con il Misano Sporting Club e successivamente nel team del Sun Padel di Riccione. Al momento è tesserata con il CC Aniene.