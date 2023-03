Il CC Aniene è già in finale

ROMA - Arrivano i primi verdetti dalla Serie A, il massimo campionato a squadre organizzato dalla FITP. La seconda giornata, svolta lo scorso weekend, ha dato già dei responsi sulla Final Four che si terrà tra il 21 e il 23 aprile , in attesa della terza e ultima giornata, in programma l'8 aprile, dove conosceremo il quadro definitivo delle formazioni che si giocheranno il titolo italiano nella categoria maschile e femminile.

CC Aniene pigliatutto

Tra le certezze, il ritorno del Circolo Canottieri Aniene che in virtù del doppio successo di sabato scorso si è aggiudicato un posto nella Finalissima in entrambe le categorie. Il Circolo romano ha conquistato il pass con un doppio 3-0 rispettivamente contro il Sun Padel Team di Misano Adriatico nella categoria maschile e il Villa Pamphili Padel Club nel femminile e si lancia come una delle favorite per la conquista del tricolore, dopo i sette successi consecutivi tra il 2015 e il 2021. Sabato ha fatto l'esordio in campo con la casacca del CC Aniene il top player Lucas Campagnolo mentre la numero 1 al mondo Gemma Triay sarà in campo il prossimo 8 aprile nella partita casalinga contro l'AMV Sol Padel. Anche se entrambe qualificate alle semifinali, sarà un incontro decisivo per il primo posto del girone, dopo il successo del Circolo di Casalpalocco contro il Village Paddle, al termine di una gara entusiasmante e spettacolare. A punteggio pieno nella categoria femminile anche il Milano Padel nel girone 2, con il netto successo per 3-0 contro il Bolasport, che si giocherà il prossimo 8 aprile un pass per la Final Four nel dentro/fuori contro la SS Lazio Padel, vittoriosa sabato contro il Beinasco Padel Ruffini.

Altri incroci nel maschile

A parte il CC Aniene, nella categoria maschile resta ancora tutto in gioco. Nel girone 1, i campioni d'Italia in carica dell'Orange Padel Club si giocheranno l’accesso alle semifinali nello scontro diretto contro il Villa Pamphili Padel Club all'ultima giornata. Nel girone 2, la vittoria del Monviso Sporting Club contro il Milano Padel ha mescolato nuovamente le carte, con il circolo torinese ora favorito per il passaggio del turno. Basterà un successo contro il Beinasco Padel Ruffini nel derby dell'8 aprile per arrivare alla Final Four e giocarsi lo scudetto. Infine, il girone 4, con il Magic Padel di Roma che ha osservato da spettatore la vittoria della SS Lazio Padel contro il Bolasport e si giocherà contro quest'ultimo la qualificazione tra due settimane.