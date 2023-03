Diretta Padel Totti, Noemi e Mancini: segui LIVE Finale del cuore

16:35

La battuta di Totti: "Avevo detto a Chanel..."

La finale va per le lunghe, con nessuna delle due coppie che riesce a chiuderla. Totti scherza sulla durata dell'incontro: "Avevo detto a Chanel che stavo presto a casa". (LEGGI TUTTO)

16:30

Mancini su Zaniolo e Zaccagni: ecco cosa ha detto

Intervistato prima del torneo benefico di padel 'Finale del Cuore', il ct azzurro dei due giocatori non convocati e degli oriundi: "Solo Immobile...". (LEGGI TUTTO)

16:20

Mancini: "Spero Retegui venga a giocare in Italia"

Queste le parole di Roberto Mancini poco prima dell'inizio dell'evento: "E' il mio lavoro e so che bisogna prendersi delle responsabilità, spieghiamo al giocatore qual è la situazione e quel che può accadere, poi dipenderà da lui dimostrare di avere le qualità per giocare ancora in Nazionale. Facciamo l'esempio di Retegui, è un ragazzo giovane, ha bisogno di tempo, se verrà a giocare in Italia come leggo, sarà ancora meglio, sarà un vantaggio per lui".

16:00

Totti e Candela sotto nel punteggio

Totti infastidito dal sole che lo fa sbagliare sulle battute. Per il momento lui e Candela perdono per 1-0

15:45

Mancini su Retegui e Totti

Le parole del ct azzurro, a margine del torneo di padel a Santa Severa con l'ex capitano della Roma.