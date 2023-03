La battuta di Totti durante la partita di Padel: "Chanel mi aspetta a casa"

Un piccolo siparietto con protagonista Francesco Totti è andato in scena durante il torneo di padel, a scopo benefico organizzato a Santa Severa, la Finale del cuore . L'ex capitano giallrosso, insieme al ct della Nazionale Roberto Mancini , Gigi Di Biagio e Vincent Candela , è stato uno dei campioni ospiti per questo evento di beneficenza.

Totti: "Mourinho è la chiave della Roma, lui può aprire un portone..."

Totti scherza in campo

La sua partita, in coppia con Di Biagio, è andata per le lunghe con nessuna delle due squadre che è riuscita ad avere la meglio sull'altra per un lungo periodo. Visti i tempi Totti ha scherzato affermando: "Avevo detto a Chanel che stavo presto a casa".