Luxury Padel Open: una grande partenza

Domenica 26 marzo la finale femminile che ha visto scontrarsi le coppie composte da Francesca Pezzillo e Marina Garsia contro le vincitrici Elisa Terranova e Francesca Campignotto. Lo spettacolo è proseguito vedendo sfidarsi quattro fuoriclasse del padel: la coppia formata da Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo contro Simone Cremona e Alfonso Sanchez. Cremona e Sanchez i vincitori di una combattuta finale maschile. Una domenica quella voluta dagli ideatori del torneo Davide Bettolini e Genny Di Napoli ricca di attrazioni e divertimento, a confermare il senso di aggregazione che si ritrova in tutte le tappe del torneo, riuscendo a costituire una grande comunità. Una pausa musicale fra una volèe e uno smash da parte del giovane Jacopo Ottonello, cantante ventenne, concorrente di Amici 2020. Lunedì 27 marzo la Vip Am, che ha visto una grandissima affluenza con la partecipazione di 25 coppie: 50 giocatori fra ex calciatori, giornalisti, comici e volti noti dello spettacolo fra cui Bobo Vieri, Alessandro Matri, Beppe Baresi, Marco Cattaneo e tanti altri. Al termine di una lunga giornata di puro agonismo vincono la finale Alessandro Budel e Nicola Amoruso contro Riccardo e Alessandro Maspero (vincitori dell’edizione precedente). Non è mancata l’attenzione alla beneficienza a favore della fondazione Pupi, che si occupa della protezione integrale di bambini e adolescenti. Durante la prima tappa sono state realizzate interviste a cura della giornalista Eleonora Rossi visionabili su tutti i canali social di Luxury Padel Open. Prossima tappa è allo Sporting Club le Bandiere dal 15 al 17 aprile.