Pix Padel Italy X-perience, nuove date dopo il grande successo a Roma

Il padel è uno sport per tutti, uomini, donne, bambini, giovani e meno giovani. Forse questa è la chiave del successo di questo sport che in Italia sta avendo un exploit clamoroso ed partendo proprio da Roma dove è esploso con l’immenso successo di Pix Padel Italy X-perince: patrocinato dal Comune di Roma grandi Eventi, Fitp, Sport e Salute Coni, Comitato paralimpico Italiano, Regione Lazio, Ciwas uniti per lo sport e Tennis & Friends, PIX ha sedotto tutta la popolazione di sportivi romani e non solo. I tre giorni di successo di gioco, partite, incontri della Fiera del padel sono derivati dalla semplicità dei principi su cui è stata basata ovvero il gioco, il divertimento, la capacità di far incontrare le persone, sperimentare e conoscere le proprie potenzialità fisiche: un format di successo fortemente voluto e realizzato da Rolando Luzi, Francesca Romana Nucci e dal loro staff che, uniti, hanno posto un grande impegno ed in poco più di un mese di organizzazione hanno definito l’intero evento.