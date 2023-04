Un ex numero tre al mondo del tennis è passato al padel!

Il padel sta appassionando sempre più ex tennisti. L’ex numero tre al mondo Juan Martin Del Potro, che in carriera ha vinto ventidue titoli nel circuito maggiore, tra i quali gli US Open 2009 e il Masters 1000 di Indian Wells 2018 ha deciso di passare dalla racchetta alla ‘Pala’. Il campione argentino è diventato un consigliere del lussuosissimo Miami Padel Club. Il prestigioso circolo sportivo ha affermato che Del Porto è "un appassionato di paddle tennis e che servirà a" far crescere ancora di più lo sport”. L’ex tennista è entusiasta di iniziare questa nuova avventura: “Condividiamo una grande passione per lo sport e questa è una grande opportunità per alimentare la crescita in una vivace comunità come Miami portando più giocatori nel padel. Miami è l'epicentro di questo sport, poiché esiste una solida base di giocatori ed è un mercato con un'opportunità unica far crescere un'attrezzatura”.