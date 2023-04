Terni, la città del padel

LE DICHIARAZIONI. «È una grandissima soddisfazione per tutto il movimento padelistico e per il Comitato regionale umbro - le parole di Fabio Moscatelli, delegato padel Umbria per la FITP e delegato provinciale CONI Terni -. La Final Four è una manifestazione importante dove avremo la possibilità di vedere le più forti squadre italiane in una struttura moderna, efficiente e completa. Lo sport si rivela un collante per altre attività utili per la città come il turismo». «Ad agosto abbiamo inaugurato l'Happy Village, con 11 campi da padel, palestra, piscina, bar e campi da tennis - continua il presidente del circolo Enrico Pernini -. Abbiamo due squadre di Serie C, sia femminile che maschile, una scuola padel con oltre 150 iscritti e due squadre nella Coppa dei Club. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per la Final Four, è un onore per noi. Il nostro obiettivo è di arrivare in Serie A con quante più persone possibili provenienti dal territorio». Dall'agonismo passiamo infine all'amatorialità, dove sempre Terni sarà al centro della scena italiana. Si svolgerà infatti al Ternana Padel, una prima volta storica per l'Umbria, la Finale Nazionale Padel MSP Italia. A Terni saranno presenti 16 formazioni provenienti da tutte le Regioni d'Italia, per giocarsi il titolo nazionale: «È il risultato e punto di arrivo di tutto il lavoro svolto nel padel negli ultimi tre anni e per tutte le strutture nate nella nostra città con risultati non indifferenti - conclude l'Assessore allo Sport di Terni Elena Proietti -. Ciò testimonia che guardiamo al mondo dello sport a 360°, sia a livello amatoriale che professionistico».