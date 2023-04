Padel, la rivoluzione delle coppie darà spettacolo

È ormai qualche anno che il valzer di “poltrone” tra le coppie dei Pro, non fa più così notizia. Nelle ultime settimane, tanti sono i fatti avvenuti nell’élite mondiale del padel dopo la separazione tra Navarro e Tello , lasciando adito a speculazioni e previsioni azzardate uscite su diversi media. Vediamo realmente dopo il Tour sudamericano del WPT quali sono le nuove coppie che troveremo in campo dai prossimi tornei. Paquito Navarro-Federico Chingotto Giocheranno insieme a partire dal Granada Open . Chingotto lascia Garrido. Juan Tello-Alex Ruiz .

Dopo il divorzio da Paquito, Tello è passato a giocare con Alex Ruiz. Notizia confermata sui social dai giocatori. Javi Garrido-Jon Sanz Garrido ha lasciato Federico Chingotto e giocherà d’ora in poi con Jon Sanz. Ciò significa che Sanz lascia il talento Javi Leal dopo una breve collaborazione. La coppia ha annunciato la loro rottura sui social. Momo Gonzalez-Mike Yanguas Ecco un’altra coppia super di Malaga che ha lanciato subito un segnale molto netto, aggiudicandosi la tappa del WPT Reus 500. Javi Leal-Juan Belluati Hanno fatto il loro debutto al torneo Reus 500. Belluati lascia il suo sodalizio con Lamperti. Miguel Lamperti-Tino Libaak C’è un divario di 27 anni tra il giovane Libaak e il leggendario Lamperti.

Come con Coello, Lamperti sta prendendo il giovane talento sotto la sua ala nel suo primo anno del WPT. Leo Augsburger-Javi Rico Il nuovo partner di Augsburger sarà Rico, che lascia Jorge Ruiz. «La considero l’opzione migliore», ha dichiarato Leo. Alex Arroyo-Pablo Cardona Yanguas ha lasciato Arroyo, ma Alex è riuscito a trovare un nuovo talentuoso compagno, il 18enne Pablo Cardona, che ha avuto un grande impatto quest’anno al fianco di Ivan Ramirez (lasciato dopo cinque tornei). Ivan Ramirez-José Rico Ramirez non ha preso nel migliore dei modi la rottura da Cardona e d’ora in poi giocherà con José Rico che si è diviso da Salva Oria. Jorge Ruiz-Salvador Oria Oria giocherà con Jorge Ruiz. La coppia ha fatto il suo debutto come 11esima testa di serie al Reus 500.