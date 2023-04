Una terrazza su Teramo, dove lo sport è di casa

Un circolo in cima alla collina che domina Teramo. Fuerte, come il suo nome. Siamo in Abruzzo, a Teramo, regione in cui il padel ha fatto registrare negli ultimi mesi numeri da urlo. "Fuerte, màs que un club": si chiama così il circolo teramano, con lo stesso motto del Barcellona. Una terrazza panoramica che si affaccia sulla città. Quattro campi di padel, di cui tre coperti «ed è in fase di costruzione la club house, con bar e ristorante - dice Angelo D'Andrea, imprenditore e amministratore del circolo -. La struttura è stata aperta nel settembre del 2021, si tratta di un circolo nato per il padel. Siamo tre soci, tutti sportivi, io ad esempio praticavo il beach tennis. Era da almeno un paio d'anni che volevamo creare un club e finalmente poi ci siamo riusciti». E dopo un lungo periodo di studio il Fuerte si è messo in moto e adesso i numeri sono impressionanti. «Contiamo 200 iscritti e circa 400 partecipanti alle attività che si svolgono quotidianamente nei nostri spazi - prosegue D'Andrea -. Organizziamo vari eventi con cadenza settimanale che abbracciano le esigenze di tutti gli sportivi. Dalla “colazione padel” al femminile alle sfide per i più competitivi, fino ai tornei all'americana. Insomma vari eventi per tutti, dai più bravi ai principianti».