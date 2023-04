Padel tra tecnologia e design: il primo campo disegnato da Pininfarina

La crescita del padel esige sempre più professionalità. Dalla qualità dei servizi alla costruzione dei campi, la cura dei dettagli è ormai fondamentale in questo ambito. Nella realizzazione dei campi, ha fatto il suo ingresso Pininfarina che porterà la sua competenza nel mondo del design - dalle auto al prodotto, fino all’architettura - in un progetto unico nel mondo sportivo. Lo studio torinese ha infatti disegnato per Iconic il primo campo da padel, con l'obiettivo di rivoluzionare l'esperienza dei giocatori: «Pininfarina è un brand che associa il concetto di design a quello della performance, intesa sia come competitività sul lato sportivo che in quella energetica e sociale - le parole in esclusiva del Responsabile Dipartimento Architettura Giovanni de Niederhäusern -. Siccome i campi da padel sono una commodity, ossia non c'è differenziazione, abbiamo studiato insieme a Iconic un prodotto di gamma più alta per design e funzionalità».

Il progetto

De Niederhäusern ci illustra le basi dello studio, partito un anno e mezzo fa: «La sfida ci è piaciuta sin da subito. Il padel è soprattutto un luogo di socializzazione e su questo abbiamo lavorato, come nello spazio interstiziale tra i campi e le camere integrate, usate sia per rivedere le azioni di gioco o come raccolta dati che come condivisione tra gli utenti nel mondo social». Un mix che unisce design innovativo con le tecnologie più avanzate del settore, rispettando le norme della Federazione: «La scocca sagomata riprende l'estetica Pininfarina - continua de Niederhäusern - abbiamo un sistema di paletti intelligenti che tengono in tensione la rete. Inoltre, schermi che regolano l'illuminazione, per minimizzare i consumi e massimizzare il comfort luminoso ». Iconic Padel Court è già pronto in prevendita, con le prime consegne a fine 2023 e nuove versioni in cantiere: «Abbiamo ricevuto riscontri positivi e un alto interesse qualitativo - conclude Giovanni de Niederhäusern -. Lavorando in mercati più maturi, mi aspettavo questo trend di crescita. Il padel è uno sport sociale e divertente che sarà amplificato dal nostro progetto»