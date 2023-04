Padel, vola l'indoor: una crescita da record

Tempo di bilanci, in particolare del primo trimestre in Italia. Rispetto ai dati di fine dicembre 2022 (fonte dati Cerca un campo da Padel – Osservatorio sul Padel Mr Padel Paddle) si è registrato un incremento delle strutture (circoli sportivi, club di padel, strutture ricettive) del 5%, che sono passate da 2.792 a 2.919 (+ 127). Per i campi l’incremento è stato dell’8%, da 7.128 a 7.692 (+ 564). Continua il trend trimestrale di riduzione del numero di nuove strutture iniziato nel quarto trimestre 2022. Le cause sono maggior burocrazia nel costruire i campi (vincoli e permessi), lievitazione dei costi delle strutture (sia per costruire che per gestire un club, tema bollette energetiche), termine dell’effetto Covid (la domanda nel 2020 e 2021 era in parte gonfiata per la chiusura temporanea degli altri sport più diffusi a livello amatoriale).

Padel, la situazione in Italia a livello regionale

Le regioni con il maggior numero di campi e strutture sono il Lazio seguito da Lombardia e Sicilia. Il Lazio ha la maggiore incidenza di campi in Italia con una quota del 23%. Delle 564 nuove installazioni 378 (i due terzi) sono presenti nei nuovi club, mentre 186 sono incrementi relativi ai campi posizionati in circoli dove è già presente il padel. Il numero medio dei campi presenti nei club in Italia è pari a 2,6, se consideriamo solo le nuove strutture di quest’anno esse hanno una media di tre campi per club. In questo primo trimestre la regione che ha avuto il maggior numero di campi (124 di cui 100 in nuovi club) e di strutture (24) è la Lombardia, che si avvicina alla fatidica soglia di 1.000 campi. Segue il Lazio con 123 campi (+ 65 nuovi club) e 15 strutture e al terzo posto sul podio troviamo il Piemonte con 47 campi (+ 32 nuovi club) e 17 strutture. Campania e Puglia hanno superato i 400 campi. Vi sono in tutta la Penisola 1.336 comuni dove si gioca a padel di cui 213 in Lombardia, 135 in Piemonte e 113 nel Lazio. La provincia con il maggior numero di campi è Roma con 1.373 (370 club), seguita da altre tre province con almeno 100 club, quali Milano con 388 campi (100 club), Torino con 319 campi (119 club) e Napoli 256 (115 club).

Padel, in Italia è boom di campi indoor

La crescita dei campi indoor in questi mesi è stata clamorosa; si è passati dal 32% al 37% di campi coperti in pochissimi mesi. Dei 586 campi che abbiamo registrato essere coperti in questi mesi 205 sono appartenenti a nuovi club e 381 in strutture già esistenti che hanno deciso, per un tema di profittabilità nel periodo invernale, di coprire i propri campi. La Lombardia è la regione con il maggior numero di campi coperti, ben 725 (73% del suo territorio presenta campi indoor) seguita, dal Lazio 548 (31%) e dal Piemonte con 285 (50%).