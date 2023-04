Pix Padel Italy X-Perience torna a Roma: ecco le date

Le date del ritorno di Pix Padel Italy X-Perience a Roma per il 2024. E’ il riconoscimento del successo dell’iniziativa che con la sua prima edizione nelle scorse settimane ha portato in Fiera per tre giorni campioni, appassionati e aziende del mondo del padel, con grande soddisfazione di tutti e anche delle istituzioni che hanno sostenuto la kermesse, in particolare dell’assessore ai Grandi eventi, Sport e Turismo di Roma, Alessandro Onorato, della Fitp e del presidente della Federazione internazionale Padel, Luigi Carraro e che aveva raccolto il patrocinio anche di Sport e Salute, del Coni, del Comitato paralimpico italiano, della Regione Lazio, di Ciwas uniti per lo sport e di Tennis & Friends.



I tre giorni di successo di gioco, partite, incontri della Fiera del padel sono derivati dalla semplicità dei principi su cui è stata basata ovvero il gioco, il divertimento, la capacità di far incontrare le persone, sperimentare e conoscere le proprie potenzialità fisiche: un format fortemente voluto e realizzato da Rolando Luzi, Francesca Romana Nucci e dal loro staff che, uniti, hanno posto un grande impegno ed in poco più di un mese di organizzazione hanno definito l’intero evento.