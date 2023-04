Non solo musica: Dj Ringo racconta l’altra passione

Musica e padel è uno dei tanti binomi che ha portato nuovi appassionati a praticare questa disciplina sportiva. Disc jockey, conduttore radiofonico e televisivo, Dj Ringo ha iniziato a giocare circa due anni fa, post pandemia: «Dovevo iniziare a muovermi, a calcio faccio ormai fatica. Rachele, la mia ragazza, mi ha portato la prima volta a giocare. Non avevo tante basi, avevo praticato squash ma mai tennis». Dj Ringo, che fa parte della Nazionale Italiana Artisti Tv, ci spiega il segreto del successo del padel: «È uno sport che consente a tutti di giocare, ti permette di dire la tua anche se non sei un campione. È molto tattico e hai modo di ragionare». Da circa due anni la disciplina è letteralmente esplosa, con una crescita incessante di giocatori e strutture: «Sono rimasto colpito, non me lo aspettavo, all’inizio credevo fosse una moda - continua il conduttore - molti giocano e si impegnano. Adesso è diventato anche un buon business per gli imprenditori. Chi impara diventa molto forte. Ogni tanto gioco da Demetrio Albertini al City Life, ora al massimo una volta a settimana perché ho poco tempo per via dei concerti e festival in cui sono impegnato, saranno mesi molto duri. Secondo me continuerà a crescere, il padel è un'ottima formula, non servono tantissimi giocatori. Vedo molte persone a Milano in scooter con dietro la racchetta da padel, un segno che questo sport ha ormai preso piede in città».