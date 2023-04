Luxury Padel Open, la seconda tappa è un successo

Giorni di unione, musica, sfide e divertimento quelli della seconda tappa del circuito Luxury Padel Open. Tante (come sempre) le personalità del mondo sportivo e non solo che hanno calpestato i campi blu dello Sporting Club Le Bandiere, centro sportivo multifunzionale a pochi minuti da Milano. Domenica 16 aprile la finale maschile ha visto sfidarsi la coppia composta da Edoardo Sardella e Federico Beltrami contro Simone Cremona e Alfonso Sanchez che hanno portato a casa la vittoria. Combattuta anche la finale femminile che ha visto scendere sul campo le coppie composte da Martina Parmigiani e Carolina Petrelli contro le vincitrici Caterina Baldi e Giulia Pasini. Presente anche in questa tappa il giovane cantante Jacopo Ottonello, concorrente di Amici 2020 che ha deliziato il pubblico intrattenendolo con le sue canzoni. Aggregazione, la parola d’ordine scelta dagli ideatori Genny Di Napoli e Davide Bettolini con una particolare attenzione alla beneficenza a favore della fondazione Pupi, che si occupa della prevenzione integrale di bambini e adolescenti. Lunedì 17 aprile la Vip Am, che ha visto una grandissima affluenza e partecipazione. Tanti i volti noti dello spettacolo, comici ed ex calciatori fra cui Nicola Amoruso, Germán Denis, Riccardo e Alessandro Maspero (vincitori di giornata e già vincitori dell’edizione precedente). Sempre disponibili su tutti i canali social di Luxury Padel Open le interviste a cura della giornalista Eleonora Rossi. Il prossimo appuntamento per la terza tappa è al Padel Club Tolcinasco dal 20 al 22 di maggio, non potete mancare!