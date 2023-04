Joy Padel Club, un successo figlio della passione

Nove campi indoor e tre scoperti e altri tre per giocare in singolo. C'è questo e altro all'interno del Joy Padel Club, a Roma . Ci troviamo in zona Casilina , in via Torre Spaccata per l'esattezza, nel quadrante sud-est della Capitale. Un circolo nato dalla passione comune per questo sport da parte dei soci. «Un'idea diventata realtà nel 2020 - dice Flavio Gonnella, uno dei fondatori del club, insieme (tra gli altri) a Maria Terpe -. Adesso a distanza di appena tre anni abbiamo all’incirca 1.200 soci». Si tratta di uno dei più grandi centri di padel di Italia, basti pensare che il circolo dispone anche di due campi da padbol (uno sport che combina elementi di calcio, tennis, pallavolo e squash) ma anche 400 metri quadrati di palestra Sky Fitness allo scoperto e altri 400 di palestra al coperto entrambe a disposizione dei soci. E anche un bar tavola calda che a breve si trasformerà anche in un piccolo ristorante, oltre a un parcheggio di 2.500 metri quadrati interno e videosorvegliato.

Focus padel

Molti sono i servizi offerti dal Joy Padel ai soci. «Per loro - prosegue Gonnella tornando all'argomento padel - organizziamo tornei sociali in base al livello di gioco. Abbiamo maestri per le lezioni private e per i corsi collettivi che coinvolgono anche molti bambini. Facciamo del sociale una nostra prerogativa e infatti ospitiamo in estate il centro anziani adiacente mettendo la palestra a loro disposizione, oltre alle lezioni di gruppo per i ragazzi del centro minorile. Siamo inoltre un circolo completamente accessibile agli atleti e non in carrozzina che si vengono ad allenare da noi: possono arrivare ovunque senza nessun tipo di barriera architettonica». Le attività sono organizzate con grande cura dei particolari anche per quanto riguarda la parte agonistica. «Partecipiamo ad eventi a squadre tra circoli come Msp e Coppa Italia Fitpra e anche alla Serie D Fitp con squadre sia maschili che femminili - sottolinea ancora uno dei padri del Joy Padel Club -. Adesso ci apprestiamo a portare due squadre al master internazionale di Valencia dopo che si sono qualificate nella tappa svoltasi da noi a marzo. L'appuntamento è per i primi di giugno». Spazio infine per i progetti futuri: « È prevista - conclude Gonnella - la copertura di tutti e 12 i campi con tensostrutture apribili ai lati e a completamento una piccola piscina nel nostro uliveto».