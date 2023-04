Ecco la nuova edizione Padel Trend Expo 2024

Si lavora per il futuro. Padel Trend Expo, dopo lo splendido successo dello scorso gennaio con il coinvolgimento di oltre 18.000 persone, ha annunciato la data della seconda edizione, che si terrà dal 19 al 21 gennaio 2024 all'Allianz MiCo di Milano nella zona di CityLife. Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e il patrocinio del Comune di Milano, il primo grande evento in Italia dedicato interamente al padel è stato preso d’assalto dagli appassionati, che hanno potuto assaporare dal vivo un programma ricco: dalle clinic realizzate da coach internazionali di assoluto livello ai top player internazionali fino alle esibizioni degli ex calciatori, l'evento ha avuto un fortissimo richiamo mediatico. Una vetrina alla quale hanno preso parte oltre 100 espositori, con un enorme volume di affari generato dal settore b2b e stimato in oltre 10 milioni di euro.