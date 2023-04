Festa CC Aniene a Terni: è doppio scudetto in Serie A

La Serie A di padel è di nuovo del Circolo Canottieri Aniene. Dopo i sette scudetti consecutivi vinti fra 2015 e 2021, quando il campionato era misto e univa uomini e donne, il club romano è tornato prepotentemente al successo nella prima edizione con la divisione fra maschile e femminile, vincendo i due titoli nella fase finale giocata sui campi dell’Happy Village di Terni. Entrambe le formazioni del direttore generale Alessandro Di Bella erano favorite per il titolo e l’hanno confermato sul campo, chiudendo da imbattute con tre vittorie ciascuna.Il successo più gustoso è stato quello degli uomini, che dopo le prime due giornate si trovavano a sei punti come i rivali del Monviso Sporting Club e dovevano battere proprio i piemontesi per cucirsi lo scudetto sul petto. Ci sono riusciti con un successo per 2-1, firmato dalla coppia Campagnolo/Nicoletti ma propiziato dalla vittoria in apertura del duo Suescun/Restivo, a segno contro contro Dominguez/Andornino. Il sorteggio degli accoppiamenti l’aveva trasformata in una sfida potenzialmente determinante e così è stato, al termine di un duello deciso nel primo set. Suescun/Restivo l’hanno vinto al tie-break, poi hanno chiuso 7-6 6-1 e il momentaneo pareggio di Cepero/Tamame (6-1 6-2 a Bruno/Aristotile) si è rivelato solo un’illusione, perché nel terzo incontro Campagnolo/Nicoletti – favoritissimi contro Cotto/Ferrero – non hanno fatto scherzi, chiudendo per 6-4 6-0 contro e dando il la all’ennesima festa scudetto. Un’ora (e spiccioli) prima del trionfo maschile era arrivato quello femminile, un tantino più prevedibile ma ugualmente soddisfacente. Anche perché la sfida contro il Bolasport si è rivelata più complicata del previsto, in particolare quando – dopo l’1-0 Aniene firmato da Orsi/Marchetti – la numero 3 del mondo Gemma Triay e la compagna Chiara Pappacena hanno ceduto a sorpresa il secondo set contro la coppia Rodriguez/Zanchetta. Tuttavia, la spagnola e la romana hanno aggiustato la situazione di lì a poco, riprendendo il comando delle operazioni nel terzo set e cogliendo dopo due ore di battaglia il successo per 6-0 5-7 6-3 che ha chiuso i conti. A completare il trionfo la comoda vittoria di Meccico/Tommasi contro Cavicchi/Zanchetta, in un terzo incontro ormai influente solo per i numeri, e vinto per 6-1 6-3 dalle prime. La sconfitta è costata il secondo posto finale al team del Bolasport, superato in classifica da Milano Padel, che nell’altra sfida femminile ha vinto per 3-0 contro l’Amv-Sol Padel, coi successi di Parmigiani/Sussarello, Petrelli/Vinci e Parmigiani/Petrelli. L’altra sfida del girone finale maschile ha invece premiato i campioni d’Italia del 2022 dell’Orange Padelclub, che hanno chiuso al terzo posto battendo per 2-1 gli altri romani del Magic Padel. Decisive le vittorie nei primi due incontri delle coppie Cremona/Patinionis e Arroyo/Perino, prima che Giulio Graziotti e Joshua Pirraglia siglassero – a risultato finale ormai deciso – il punto dell’1-2. Da ricordare che fra venerdì e sabato all'Happy Village di Terni si sono giocati anche i play-out per la permanenza nel massimo campionato nazionale. A conquistare la salvezza sono state nel maschile Villa Pamphili, Beinasco Padel, Milano Padel e SS Lazio; nel femminile Village Paddle e SS Lazio. Retrocessioni in B fra gli uomini per Village Paddle, Sun Padel Team, Bolasport e Mas Padel, nel femminile per Beinasco Padel e Villa Pamphili.