Proposta di matrimonio a sorpresa su un campo da padel: l'idea è geniale

Una scena davvero insolita, perché sui campi di padel è molto più semplice vedere i fidanzati litigare, a volte anche pesantemente. In molti non nascondono di evitare di giocare con il proprio compagno o la propria compagna proprio per evitare liti. A volte però il campo da padel può anche diventare il set di una scena super romantica. È quello che si vede in un video diventato virale: un ragazzo ha nascosto l’anello dentro una pallina e durante una partita con la compagna è andata in scena la proposta di matrimonio. Lei si è commossa, e tutto si è concluso con il fatidico sì, l’abbraccio e il bacio.