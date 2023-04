Padel Social Cup: il report della prima edizione

La prima edizione della Padel Social Cup si è svolta il 29 ed il 30 aprile al Cassiantica Sporting Fitness di Roma, primo torneo di Padel dedicato alla terza età organizzato da Alfiere productions con il sostegno di Roma Capitale. Lo sport fa bene ad ogni età ma per gli Over 60 in particolare il movimento e l’attività fisica diventano fondamentali per preservare il corpo e la mente e mantenerle in salute, permettendogli così di vivere la fase della terza età nel miglior modo possibile, nonché più attivo e sano. Il torneo ha visto la partecipazione di molti atleti provenienti da Roma e non solo, anche una coppia di Anzio e un giovane sessantasettenne di Sciacca hanno partecipato con tanta passione. Il più anziano giocatore del torneo è stato Stefano Vaccari splendido settantunenne romano che con il suo talento senza età ha dato filo da torcere agli avversari leggermente più giovani. “Possiamo affermare che l’esperimento sportivo e sociale è riuscito” - queste le parole di Daniele Urciuolo, organizzatore dell’evento, che prosegue - è stato bello condividere un week-end con persone di ogni età e trasmettere dei messaggi di inclusività, solidarietà e prevenzione con un’attenzione particolare alle persone più adulte e alle loro famiglie”.