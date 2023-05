World Padel Tour, Coello-Tapia vincono ancora e adesso insidiano Lebron-Galan in vetta

Incontenibili, inarrestabili: la coppia Tapia e Coello vince il sesto titolo consecutivo al World Padel Tour a Bruxelles e adesso insidia l’altra coppia più famosa del Padel, Lebron-Galan in vetta alla classifica ranking mondiale. Lo spagnolo e l’argentino hanno fatto sei su sei, anche se questa volta hanno dovuto sudare per superare in tre set (7-6, 3-6, 6-3) Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk. Questo periodo pazzesco di vittorie consegna alla coppia del momento la prima possibilità di sorpasso nell’Open di Vigo in programma dal 6 al 14 maggio. Battendo i Superpibes Arturo e Agustin hanno conquistato la 27esima vittoria consecutiva. Un risultato impronosticabile.