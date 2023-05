«Con Chingotto per tornare in alto»

Non ha certo bisogno di presentazioni, per tutti noi è semplicemente Paquito. Nato a Siviglia il 10 febbraio 1989 Francisco Navarro Compán (n.9 del ranking WPT e n.7 nella classifica FIP) è uno dei giocatori più amati, esilaranti, spettacolari e forti del circuito, con una percentuale di vittorie pari al 74%. Giocatore di grande esperienza e campione del mondo con la Spagna nel 2021, in passato ha condiviso la coppia con Gutierrez, Lebron, Lima, Di Nenno e, dalla fine della passata stagione, con Juan Tello, avventura che è durata ben poco per il mancato feeling tra i due che è scemato velocemente nei primi mesi del 2023. Paquito ha deciso quindi di provare con Federico Chingotto (ex compagno di Tello) e proprio con lui si augura di raddrizzare una stagione iniziata male; vedremo come andrà nei prossimi tornei, certo è che la magia di Paquito con l’energia del piccolo “Chingo” è un bel binomio.