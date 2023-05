Spector Padel House Firenze: un mese ricco di eventi

Il chinese italian Padel tour

Secondo grande evento ospitato presso SPH Firenze è stato il CHINESE ITALIAN PADEL TOUR, un evento di portata nazionale che ha visto protagonisti un gruppo di ragazzi italo-cinesi amanti del padel e nella House di Spector hanno trovato il giusto teatro per disputare le loro gare. Ed infine ultimo ma non per importanza, l’organizzazione del Fantapadel targato SPH. Un torneo composto da 10 capitani e 80 giocatori totali (10 per ogni squadra) ai quali verrà assegnato un punteggio. La somma dei punteggi della coppia in campo non potrà superare il numero 7, sarà dunque compito e strategia del capitano di ogni squadra formare le coppie che abbiano un coefficiente adatto a scendere in campo. Va inoltre aggiunto che il capitano potrà essere richiamato a supporto in campo, in qualità di jolly, laddove il team sia in difficoltà. Non possiamo aggiungere altro, se non aspettare il risultato di questi divertenti tornei che il team di SPH ha organizzato in campo.