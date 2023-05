A Campi Bisenzio un’altra struttura firmata “Gus”

Attività, tornei ed eventi abbinati a divertimento e alta qualità. È il mix vincente della Spector Padel House di Campi Bisenzio , comune di quasi 50mila abitanti in provincia di Firenze. La struttura - inaugurata lo scorso ottobre - sorge all’interno del centro sportivo polivalente Hidron. La struttura rientra nel network targato Sph di Gustavo Spector (in passato anche ct della Nazionale italiana di padel). L'house (così vengono chiamati i club) del centro toscano si trova a pochi chilometri da Firenze e Prato , all’interno di una struttura polivalente e ospita attualmente sette campi "che sono usufruibili con strutture fisse e mobiliper permettere alla clientela di giocare in ogni stagione", spiegano dal club di Campi Bisenzio. Di nazionalità argentina ma in Italia da più di vent'anni, Gustavo Spector è considerato da tutti il guru della disciplina nel nostro Paese (è stato lui ad aprire il primo campo da padel a Milano) e al momento rappresenta una delle figure più rilevanti del settore. "Gus", così come lo chiamano tutti, ha in questi mesi rafforzato la presenza della Spector Padel House, puntando oltre che su Firenze anche su Venezia e Milano.

Le parole dal circolo

"La house fiorentina - dicono dal circolo - incarna perfettamente i pilastri aziendali di inclusione e professionalità, è infatti ricca non soltanto dal punto di vista formativo, grazie al calendario di lezioni e corsi - per tutti i livelli - ma soprattutto per gli eventi di community, ovvero attività del nostro network come ad esempio la Sph League, che permettono di cementare e fortificare non solo il rapporto tra coach e allievi ma anche tra i padelisti e le padeliste delle house delle diverse città. Divertimento, inclusione e alta qualità nell’insegnamento sono dunque le cifre stilistiche del nostro club che ha visto nascere nel proprio vivaio due atlete giovanissime, Francesca e Michela De Luca, rispettivamente classe 2006 e 2010, grandi promesse del padel". La Sph League è un torneo amatoriale a tappe dove le squadre vincitrici delle prime tappe di ogni House, avranno la possibilità di sfidarsi alle Sph League Finals di Milano. Un'occasione unica e divertente di gioco e socializzazione. "Che progetti abbiamo per il futuro? Primo tra tutti - concludono - l'ingresso della prima coach donna all’interno del Team Sph: Silvia. Un nuovo arrivo che arricchisce certamente l'offerta formativa e concretizza il concetto di inclusione a 360°. Non mancheranno poi importanti tornei open e tornei del network".