Spector Padel House: esplosione del calendario eventi

Un mese davvero di fuoco per il Team SPH di Gustavo Spector. Che il padel sia in continua crescita, lo sanno ormai tutti ma lo è anche l’azienda con i suoi eventi (in campo e fuori). Oggi vi raccontiamo i principali che hanno caratterizzato il mese di aprile, e vi assicuriamo che sono davvero tanti! Primo tra tutti: SPH DAY 2023, alla sua seconda edizione. Un evento che si è tenuto il 19 aprile presso gli uffici di Spector Padel House in Viale Cassala 30 . Un’occasione unica che ha raccolto non soltanto il team centrale ma anche tutti i team locali di SPH Milano, Firenze e Venezia, i partners, i media, gli investitori, i top client e tutta la Community del network . Una giornata ricca di spunti che ha visto l’alternarsi in scena dei tre founder che hanno portato alla luce le analisi di mercato e di crescita dei prossimi anni, così come i numerosi partners che si stanno avvicinando alla disciplina e vedono nel padel una grande fonte di business. Gran parte dell’evento è stata incentrata però sul panel: “La Customer Value per il padelista” . Un’interessante tavola rotonda guidata da Lorenzo Cazzaniga , che in veste di moderatore ha guidato nella conversazione gli speaker: Betty Pagnin (Oneday), Alessandro Tortorici (Playtomic), Andrea Colzani (SportIT) e Silvio De Rossi (Stylology), in un approfondimento dei valori chiave e differenzianti per i padelisti.

I prossimi eventi

La Community, pilastro del metodo Spector e tanto a cuore al già CT della Nazionale, è stata concretizzata quest'anno, con la divertente premiazione degli SPH lovers dei club del network. I Director delle tre House: Alice per Milano, Niccolò e Cesare per Firenze e Marco per Venezia sono infatti saliti sul palco insieme a Gustavo Spector per premiare i migliori quattro clienti di ogni House. Ad ogni SPH Lover è stata consegnata una scatola personalizzata contenente piccoli prodotti gastronomici provenienti dai territori delle House. E in campo invece? La House SPH Milano-Barona è stata teatro di diversi eventi tra i quali: la SPH League, la KCC, la Coppa Italia e il progetto delle racchette in classe rivolto a due grandi licei milanesi. La SPH League quasi giunta al termine, vedrà disputarsi proprio il 13 maggio 2023 presso il club milanese le finali. Anche in questo caso, un’occasione di networking e concretizzazione della Community, saranno infatti proprio i finalisti di ogni città ad affrontarsi nel club meneghino. KCC acronimo ci King Coach Cup, ha visto invece trionfare l’agguerritissimo team del coach Andrea Fierro, che ha affrontato i team dei Coach: Emilio, Juan e Santi. Un divertente format che ha aggregato sotto la guida dei coach di SPH Milano-Barona i corsisti e le corsiste che di solito frequentano il circolo, un’occasione dunque per difendere la nomea del proprio coach e team, mettendo in pratica tutti gli insegnamenti. Un grandissimo scalpore ha avuto la Squadra di Coppa Italia che, con sponsor di maglia Mobilissimo, ha superato la prima fase e ha potuto accedere alla seconda fase del torneo. Ultimo ma non per importanza un progetto fortemente voluto da Gustavo e dalla Director Alice e Padel Manager Lorenzo, quello delle “racchette in classe”. Un’ iniziativa che ha portato circa 200 studenti dei licei di Milano, Manzoni e Torricelli in campo per scoprire il padel.