Tapia e Coello mostruosi: sono i nuovi re del padel! Lacrime e show a Vigo

Il padel ha due nuovi re: Arturo Coello e Augustin Tapia sono i nuovi numeri uno nel ranking del World Padel Tour dopo aver sconfitto Ale Galán e Juan Lebrón in una delle finali più storiche di sempre a Vigo. È il settimo torneo consecutivo vinto dalla nuova coppia in testa alla classifica. A Vigo è stato un match tiratissimo finito 6-3 6-7, 7-6. Sono partiti forte Tapia e Coello: dopo essere andati avanti 3-0 si sono aggiudicati il primo set 6-3. Lebrón e Galan però hanno reagito con orgoglio e determinazione, non avevano per niente voglia di mollare e alla fine sono rimasti in partita prendendosi il secondo set 6-7. Il terzo set è stato spettacolo puro, alla fine però dopo una vera e propria battaglia si sono presi lo scettro Coello e Tapia. Sono loro i nuovi re del padel, dopo aver spodestato dalla vetta proprio Lebrón e Galan: si è conclusa un’era di dominio assoluto durata tre anni.