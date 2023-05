Totti sfida Sinner a Padel: che show agli Internazionali! 

Jannik Sinner sfida Francesco Totti.... a Padel. Alle 14.15 nel piazzale da cui si accede alla Sala delle Armi l'ex capitano della Roma, che nel padel ha anche investito, e l'attuale numero 8 del mondo, si sfideranno insieme a Michele Bruno, oro europeo nel 2019, e e Giulio Graziotti, tra i convocati per i Giochi Olimpici Europei di Cracovia. L'evento sarà aperto a tutti gli appassionati che hanno acquistato un biglietto per la sessione diurna degli Internazionali. L'incontro che unirà i tifosi di calcio nostalgici del miglior goleador nella storia della Roma, gli appassionati dello sport più in ascesa in Italia e i sostenitori del tennis azzurro, diventa occasione per lanciare il Bnl Italy Major Premier Padel, il primo torneo combined nella storia del circuito nato l'anno scorso e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA) e dal Qatar Sports Investments (QSI).