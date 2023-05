Graziotti corona un sogno e rivela: "Ecco come gioca Totti a padel"

Giulio Graziotti ieri ha coronato un sogno. Romano e romanista, classe 1998, entrato nel giro della nazionale di padel nel 2002 e tra i convocati per i Giochi Olimpici Europei di Cracovia ieri ha avuto il piacere di giocare con il suo idolo di sempre, Francesco Totti. Dall’altra parte della rete c’era Sinner con Michele Bruno, oro europeo nel 2019. Dopo la partita, in un video pubblicato sui social della Fitp, Graziotti quasi non riusciva a parlare per l’emozione. Alla fine però è uscito fuori un interessante giudizio tecnico su Totti: “Ancora mi batte il cuore - ha detto al secondo ciak - ancora mi batte proprio forte. Oggi ho avuto il piacere di giocare con Francesco Totti, il capitano, per me è stato un sogno perché è il mio idolo, il mio tutto. Come gioca? Gioca molto bene, si allena tutti i giorni, lo so, quindi è molto bravo”.