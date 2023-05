Patricia Llaguno Zielinski, la veterana è pronta a stupire

Attualmente numero 11 del ranking WPT, spagnola, nata a Cartagena il 25 febbraio 1985, Patricia Llaguno Zielinski , è stata la prima giocatrice nella storia a vincere nel 2013 il World Padel Tour in coppia con Ely Amatriain e sempre con lei il mondiale a coppie nel 2014, oltre a diversi titoli mondiali con la nazionale spagnola . Dopo l’infortunio dei giorni passati della sua attuale compagna Victoria Iglesias, a partire dalla tappa che si sta svolgendo in Danimarca Patty giocherà temporaneamente con la nostra Carolina Orsi , che avrà così il grande privilegio di affiancare una leggenda del circuito.

Cosa ti aspetti da questa stagione?

«Puntiamo ad arrivare sempre alle fasi finali per competere con le migliori. Ora per qualche partita tornerò alla mia vecchia posizione di sinistra in campo, per dare spazio a Carolina, che ho scelto per le prossime parite, in attesa del rientro di Vi ctoria dal recente infortunio».

Cosa ne pensi di così tanti circuiti?

«È un anno di transizione in cui dobbiamo adattarci al meglio. La stagione prossima probabilmente avremo un calendario molto più logico, ma almomento dobbiamo stringee i denti e cercare di mantenere il ritmo sempre alto».

Su quali tre giovani punteresti per il futuro?

«Las Claudias, Lorena Rufo, Marta Barrera, Alejandra Alonso: hanno tutte un grande potenziale che è già ben espresso in campo».

Indoor o outdoor?

«Ho sempre preferito il padel all'aperto, ma comprendo bene che al coperto è molto più fruibile dal pubblico e anche a livello televisivo funziona meglio».