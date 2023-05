Torna Padel e Salute, l'evento al fianco della prevenzione

Torna l'evento "Padel e Salute" , la manifestazione volta a sensibilizzare l'importanza della prevenzione in ambito medico. La quarta edizione prenderà il via questo weekend con un torneo amatoriale che coinvolgerà oltre 500 giocatori distribuiti in 14 Circoli di Roma . La road map dell'evento, organizzato dall’Associazione Culturale Capire per Prevenire in sinergia di intenti e finalità, con “Sapienza” Università di Roma e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, prevede inoltre il Torneo Open FITP "Padel e Salute" Nuii dal 29 maggio al 4 giugno, in programma sui campi dello Juvenia prima del gran finale del 9 e 10 giugno.

Padel e Salute con celebrities, sanitari e studenti

In questo weekend, infatti, scenderanno in campo le eccellenze mediche del Policlinico Umberto I per effettuare valutazioni mediche ed esami diagnostici gratuiti ed i giocatori di padel che avranno vinto le rispettive fasi amatoriali svolte nei Circoli. Nella giornata conclusiva, in campo anche le Celebrities, i sanitari, gli studenti e gli amici AIPD (Associazione Italiana Persone Down), a cui sarà devoluto parte dell'incasso dell'evento. Il Villaggio della Salute sarà allestito all’interno dell’impianto sportivo “Sapienza Sport” di Roma in Via Fornaci di Tor di Quinto 64 e tutti i frequentatori potranno essere visitati gratuitamente in 23 diverse specialità mediche: Senologia, Ginecologia, Salute orale, Oculistica, Odontoiatria Pediatrica, Pediatria, Endocrinologia, Andrologia, Proctologia, Urologia, Dermatologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Generale, Cardiologia, Fisiatria, Nutrizione Clinica, Chirurgia Vascolare, Angiologia, Radiologia, Medicina Interna, Immunologia Clinica, Medicina dello Sport e Gastroenterologia.

Le parole dei protagonisti

"In questo momento c'è il bisogno di rilanciare la cultura della prevenzione – le parole di Stefano Arcieri, Presidente Associazione Culturale Capire per Prevenire –. È vero che il Covid è diventato un ricordo lontano, ma dobbiamo ricordare che proprio a causa della pandemia per due anni non si è fatta prevenzione e per questo motivo sta aumentando la percentuale delle malattie non controllate in quel periodo. La nostra associazione ha come slogan 'la prevenzione è la medicina più efficace': poter agire sulla malattia e sulle fasi precoci significa poter avere una percentuale di successo altissima, quasi 100%. Ben vengano manifestazioni che stimolano a fare prevenzione. Il padel è uno sport emergente e aggregante, in forte evoluzione. Lo può fare chiunque. Accanto al padel giocato, costruiremo il villaggio della salute, con 23 branche specialistiche presenti. Parteciperanno professionisti del Policlinico che gratuitamente presteranno la propria opera. È a loro che va il mio sentito ringraziamento per aver messo la loro professionalità al servizio della cittadinanza. Lo scorso anno abbiamo svolto più di 1000 visite mediche, quest'anno ci aspettiamo un aumento del 30%. Ci tengo infine a ringraziare Alessandro Castiello, direttore marketing dell'evento". "I centri sportivi sono stati molto contenti a partecipare – continua Iacopo Ciccariello, Responsabile sportivo dell'evento –. Da tanti anni lo sport è vicino alla salute, le strutture saranno amplificatori di un messaggio sportivo a favore della prevenzione. Lo Juvenia è stata apripista della manifestazione e ospiterà il torneo Open maschile e femminile della Federazione Italiana Tennis e Padel, con 3.000€ di montepremi". Tornando ai Circoli, la prima fase dell'evento Padel e Salute si disputerà nei seguenti Circoli: Juvenia, Pala Loca, Green House, Nuovo Tuscolo Sporting Club, Infinito Padel Club, Padel Albucceto, Labarvm, Grifone Padel, Villa Pamphili Padel Club, Fox Padel, Villa Aurelia Sporting Club, Joy Padel Club, Winner Memorable Center e Maximo Padel. Tanti i partner di livello che sosterranno questa quarta edizione: San Benedetto, Italo Treno, Forte Village Sardinia, Latte Sano, Decathlon, Autocentri Balduina, centri acustici Audio Experience, Artemisia Lab, Cerba HealthCare Italia e Heal Clinic.