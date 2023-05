Wonder Woman Padel Club, il 28 maggio via al torneo al Padel Star Talenti

Al via la Terza Edizione della WONDER WOMAN PADEL CUP , un torneo che ha visto scendere in campo per la prima volta il 21 luglio 2022 80 donne divise in tre livelli , che si sono sfidate sul campo nonostante le temperature equatoriali senza dar segni di cedimento fino all’ultimo! A gran richiesta il 13 novembre 2022 si è tenuta la seconda edizione che ha visto sui sei campi di padel altrettante donne, le ha viste sfidarsi in infiniti match sempre con il sorriso e la voglia di divertirsi…lo “spirito” che contraddistingue il Padel Star!

Non solo padel ma anche relax

I riflettori non sono puntati solo sui campi, ma anche nell’area relax, dove è facile trovare un salone di bellezza che omaggia le partecipanti con i suoi prodotti, un nutrizionista che crea un suo “corner” di consulenza o un nuovo marchio di padel con la sua vetrina “vista campi” che presenta i suoi prodotti, fino a chi tra un match e l’altro sorseggia qualcosa di alcolico o meno.

Il 28 maggio alle 10:00 inizia la sfida

Dalla prima edizione ad oggi sono tanti gli sponsor che chiedono di essere presenti nella nostra area relax durante la giornata, con i loro premi per le finaliste o con gadget a questa manifestazione, ad oggi ne contiamo 10 per il 28 maggio, aziende che regaleranno premi tutti rigorosamente al femminile alle nostre partecipanti! E’ proprio grazie ai nostri sponsor che ogni torneo “Padel Star talenti” vede tornare a casa tutti, vincitori e sconfitti, con qualche premio… e questa edizione del Wonder Woman supererà le altre! Ogni partecipante riceverà una pochette realizzata in edizione limitata per l’evento, un gadget unico come il torneo! I tabelloni di gioco sono nelle abili mani del Maestro Gabriele Santini, che riesce a far giocare sempre e ininterrottamente tutti i partecipanti fino allo sfinimento, non lasciando mai deluso nessuno… Per chi ancora non conosce il mondo Padel Star e i nostri tornei, la Wonder woman padel cup è una vera e propria occasione, vi aspettiamo tutte in campo il 28 maggio!