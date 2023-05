Formentera Padel Cup, presentata la maglia ufficiale

Presentata all' Aspria Harbour Club Milano , la maglietta ufficiale della 2.nda Edizione della " Padel Cup Formentera " trofeo Wopta, che si svolgerà nello stupendo scenario della "magica Isla" nelle giornate dal 30 maggio al 6 giugno 2023. “Siamo orgogliosi di supportare la Padel Cup Formentera 2023 e che il trofeo di quest’edizione abbia il nostro nome. Il Padel è uno sport che si è dimostrato essere un successo, e non una moda passeggera. La sua ascesa degli ultimi tre anni ci riporta simbolicamente al trend in crescita dell’insurtech e la sua natura ibrida richiama la combinazione tra digitale e fisico del modello phygital di Wopta Assicurazioni”, dichiara Vincenzo Macaione , CEO di Wopta Assicurazioni . “Auguriamo un buon torneo a tutti i partecipanti. Dal 1 giugno al 4 giugno saremo a Formentera per seguire i match; chissà che tra volèe, bandeja e vibora non ci sia anche qualche smash che porti alla vittoria e alla nascita di nuove idee di business”.

Quante stelle a Formentera per la Padel Cup

Saranno 40 appassionati tra padelliste e padellisti, imprenditori, personaggi del mondo dello sport e spettacolo, a contendersi l'ambito trofeo Wopta nei due tornei di doppio maschile master e di doppio misto open. Tra i partecipanti spiccano campioni dello sport già in confidenza con la racchetta, la cosidetta 'Pala da Padel', tra i quali gli ex calciatori Cristian Brocchi (vincitore della 1.ma Edizione in coppia con Ivan Gamberini), Maurizio Ganz e Francesco Coco. Il tennis sarà rappresentato da Claudio Mezzadri (campione degli anni '90) e da Maria Elena Camerin. Il tutto sarà narrato da 2 conduttori di eccezione, Stefano Meloccaro e Jimmy Ghione, che non solo presenteranno l'evento, ma si cimenteranno nel Torneo e in appassionanti sfide, supportati dai preziosi consigli dei talentuosi maestri locali: Gaston Matias Nistal, David Pose Chacon e Seba Zarco, a disposizione di tutti i partecipanti in uno Stage di altissimo livello Tecnico.