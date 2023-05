Padel e Salute con la Sapienza e la prevenzione

È iniziata lo scorso weekend la quarta edizione dell'iniziativa Padel e Salute , che vede come partner istituzionale Sapienza Università di Roma. Lo sport è sempre stato al centro dell'agenda universitaria, come dimostrano gli oltre 5000 iscritti a Sapienza Sport (dati di febbraio 2023 ndr) e gli ultimi risultati nazionali e internazionali conquistati dagli studenti nel nuoto, vela, canottaggio, calcio a 5, volley e basket. Per approfondire tutti questi temi, abbiamo intervistato la Magnifica Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni.

Rettrice, quanto è importante il binomio sport e salute?

«Il binomio sport e salute è inscindibile. Lo sport è un elemento imprescindibile nell'adozione di stili di vita sani. Non dobbiamo però limitarci a intendere lo sport solo come mera attività fisica, dobbiamo considerarlo come un insieme di fattori, tra i quali rientra anche il benessere psicologico. Inoltre lo sport è uno strumento formidabile per affermare principi quali coesione, lealtà e rispetto delle regole; valori questi ultimi che lo sport trasmette in maniera importante».

Quali sono i cardini della programmazione dell'Università in tema di sport?

«Come Ateneo stiamo investendo molto nel centro Sapienza Sport: un risultato è l'aumento del numero delle discipline sportive presenti nell'offerta del Centro che non è riservato solo agli studenti ma anche a tutto il personale e ai docenti del nostro Ateneo. Abbiamo messo a regime un sostegno per atleti e studenti in modo che possano portare avanti in contemporanea sia lo studio che la carriera sportiva. La Prorettrice delegata allo sport segue in maniera puntale questa linea di attività».

Quali sono gli obiettivi dell'evento Padel e Salute?

«È un'attività correlata a Sapienza Salute. Per questo ringrazio i medici e gli psicologi delle nostre aziende ospedaliero-universitarie, Umberto I e Sant'Andrea, che si mettono a disposizione al di là del loro orario di lavoro. L'evento pone al centro l'attività del padel che a Sapienza Sport è in grande espansione. Saranno inoltre presenti stand per un servizio counselling relativo a tutte le specialità mediche. Con questa iniziativa vogliamo sottolineare l'importanza dello sport per la salute: obiettivo che è in linea con le numerose attività di sensibilizzazione portate avanti dall'Ateneo sui temi della prevenzione, di cui lo sport fa parte integrante».