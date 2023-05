Padel, attesa per il primo Torneo FITP nel Sannio

Sono ore di attesa per quello che sarà il primo Torneo FITP nel Sannio di Padel, l'Acquara Sport presenta la Prima Edizione Banca Generale Private Cup. I giorni 26-27 e 28 scenderanno in campo 16 coppie provenienti da Napoli - Caserta - Campobasso Bari e Brindisi in match spettacolari. L'unica coppia Sannita saranno Ettari-Garofano a difendere i colori Sanniti. Con un montepremi di 1500 euro, ci saranno Prezioso Tricarico attualmente i numeri 1 e 2 in Campania e tantissimi atleti come Pane, Sepe, Pirone, Tricarico Stefano, sarà un weekend dalle emozioni fortissime. Vi aspettiamo!