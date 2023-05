Padel e Salute, quanti atleti a Roma per il Torneo Open Nuii

Prosegue il programma di " Padel e Salute ", la manifestazione volta a sensibilizzare l'importanza della prevenzione in ambito medico. Organizzato dall’ Associazione Culturale Capire per Prevenire in sinergia di intenti e finalità con Sapienza Università di Roma e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, prenderà oggi il via sui campi dello Juvenia il Torneo Open Nuii FITP "Padel e Salute", con montepremi complessivo di 3.000 euro . La risposta degli atleti non si è fatta attendere, con oltre 100 persone iscritte , tra le quali molti top player del panorama italiano: da Valentina Tommasi, bronzo ai Mondiali di Dubai, fino a Michele Bruno, Campione d'Europa con la nazionale azzurra nel 2019, si prevedono partite di altissima levatura tecnica e spettacolarità.

Talento e prevenzione

Il Torneo Open Nuii è una delle tappe del percorso dell'evento "Padel e salute", iniziato una settimana fa con le tappe amatoriali svolte in quattordici Circoli di Roma, in attesa del main event in programma il 9 e 10 giugno. In questo weekend, infatti, scenderanno in campo al Villaggio allestito a Sapienza Sport le eccellenze mediche del Policlinico Umberto I per effettuare valutazioni mediche ed esami diagnostici gratuiti e contestualmente si terranno le Finali Master tra i vincitori delle fasi svolte nei Circoli aderenti, oltre a tornei tra Celebrities, sanitari, studenti e gli amici AIPD (Associazione Italiana Persone Down), a cui sarà devoluta parte dell'incasso dell'evento. «Siamo pronti a ospitare il torneo - le parole del Responsabile organizzativo Iacopo Ciccariello - aspettiamo giocatori e spettatori per un torneo che avrà un calibro elevato di talento in campo». Tanti i partner di livello che hanno sposato con entusiasmo questa quarta edizione di "Padel e Salute": Nuii, San Benedetto, Italo Treno, Forte Village Sardinia, Latte Sano, Decathlon, Autocentri Balduina, centri acustici Audio Experience, Artemisia Lab, Cerba HealthCare Italia e Heal Clinic.