Exclusive Padel Cup al via con quattro tappe: si parte da Roma

Vip e numeri

Nelle tappe dell’edizione 2022, sono stati oltre 800 gli atleti impegnati, con diverse presenze eccellenti e un sold out garantito in ogni weekend. Dagli ex calciatori Bergomi, Brocchi, Coco, Dida, Legrottaglie, Serginho all’ex nazionale di rugby Griffen, fino a numerosi volti noti dello spettacolo: la passione per il padel non ha risparmiato nessuno. I PREMI Per le coppie delle tre categorie (maschili, femminili e miste) che si aggiudicheranno ogni singola tappa, in palio una clinic per due persone in Spagna all’interno del Ba Padel Barcelona Golf & Resort, con lo staff e il metodo dell’accademia firmata dalla selezionatrice della nazionale italiana, la spagnola Marcela Ferrari. Il pacchetto comprenderà un corso di quattro ore con istruttori spagnoli in lingua italiana, una prenotazione per un campo della durata di un’ora, due pernottamenti e i transfer da e per l’aeroporto. Babolat, sponsor tecnico del torneo, fornirà invece dei magnifici zaini alle coppie seconde classificate di ogni città. A tutti, infine, verrà consegnato un welcome pack con t.shirt tecnica e relativa sacchetta. Tutte le info per le iscrizioni sul sito ufficiale: exclusivepadelcup.com.

Il calendario

Quattro le tappe in programma, tutte in strutture di alto livello. Si parte il 10 e 11 giugno dal Winner Center di Roma, mentre nel weekend successivo ci si sposterà al Padel Club Napoli. La Exclusive Padel Cup tornerà poi in campo tra il 14 e il 15 ottobre al Pala Village di Torino, per chiudersi poi il 28 e il 29 ottobre al Milano Urban Padel.

Le dichiarazioni

«Per il terzo anno consecutivo aderiamo con entusiasmo all’Exclusive Padel Cup - commenta Tiziana Lamberti, responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection di Intesa Sanpaolo – con l’orgoglio di aver contribuito a rendere questa disciplina sportiva sempre più apprezzata e praticata. Il padel piace così tanto certamente perché è divertente, ma anche perché favorisce la socialità, crea benessere psicofisico, è inclusivo. Valori che condividiamo e che guidano le nostre scelte per la clientela Exclusive, a partire dalle carte di credito e di debito, che oltre alla più ampia libertà di spesa rendono disponibili servizi unici e distintivi e permettono al titolare di valorizzare il proprio tempo, scoprire e vivere opportunità uniche, accedere a eventi esclusivi. L’attenzione ai desideri e allo stile di vita diventa anche un’occasione per coinvolgere i clienti in azioni a impatto positivo: Intesa Sanpaolo, sensibile alle istanze sociali delle diverse realtà in cui opera, devolve infatti il 50% delle commissioni interbancarie a progetti di solidarietà e di inclusione, promossi attraverso la propria piattaforma di crowdfunding For Funding».? «Dopo lo straordinario risultato, in termini di presenze e visibilità, delle prime due edizioni, siamo davvero felici di ripartire con la Exclusive Padel Cup, che quest’anno si allarga ad altre due città come Napoli e Torino – le parole di Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Quello del padel è un fenomeno che non conosce latitudini, e in tutta Italia continuano a crescere le strutture e i praticanti. Da ormai nove anni organizziamo tornei di padel amatoriale su scala nazionale, coinvolgendo oltre diecimila giocatori, e la Exclusive Padel Cup in questo senso rappresenta un’eccellenza del nostro calendario». «Babolat, storica azienda familiare fondata nel 1875, leader nella produzione e commercializzazione di attrezzatura per sport di racchetta, punta a ripetere anche nel padel gli appaganti risultati ottenuti nel mondo del tennis. Per questo motivo seleziona da anni le migliori partnership sul territorio nazionale, tra cui la terza edizione della Exclusive Padel Cup, di cui saremo sponsor tecnico, con la palla ufficiale e attraverso la consegna di alcuni premi speciali ai partecipanti», ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manager Babolat Italia.