Padel e Salute, spettacolo e prevenzione al SapienzaSport

Gran chiusura per la manifestazione dedicata alla promozione del benessere psicofisico attraverso lo sport e le corrette abitudini sanitarie. Oltre 1000 screeening sanitari, 23 laboratori e 14 circoli coinvolti nell'evento. Le fasi conclusive si sono svolte al centro sportivo del SapienzaSport. Madrina dell'evento Laura Freddi, con Tiberio Timperi e Rossella Sensi ospiti d'onore. Nella foto il consigliere di Roma Capitale Federico Rocca premia il prof. Stefano Arcieri, organizzatore dell'evento.



L'evento nasce dal connubio tra sport e salute e proprio in quest'ottica è stata pensata la collaborazione tra la Sapienza Università di Roma, le aziende ospedaliere universitarie Policlinico Umberto I e Policlinico Sant'Andrea e l'associazione culturale "Capire per Prevenire".