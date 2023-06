Spector Padel House Milano: maggio con 4 nuovi campi!

House di Milano-Barona, quattro nuovi campi da padel

Siete dunque tutti invitati il 14 giugno presso Via Ovada 22 a Milano per festeggiare con la proprietà, Gustavo e il team di SPH l’apertura dei quattro nuovi campi. Un’inaugurazione che vedrà in agenda un torneo, un Focus tattico con Gustavo e un match di esibizione. Oltre a questa novità, annoveriamo nell’agenda del mese, anche le due vittorie della Squadra SPH di Serie C. La prima vittoria per 3-0 partita giocata in casa presso il circolo SPH Milano-Barona, la seconda invece vinta per 2-1 a Cremona, il punteggio positivo ha così permesso ai giocatori di SPH il passaggio del turno. Cenno di attenzione rivolto anche al folto numero di ospiti, sempre di più di turno in turno, che hanno sostenuto la squadra insieme agli sponsor Studio Cerati, Padel Biz e Padel ball.

Le iniziative tra giugno e settembre

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di raccontare non soltanto gli eventi dedicati al pubblico ma anche il calendario di eventi b2b e team building. La House di Milano-Barona anche questo mese è stata il palcoscenico di tornei per giovani promesse, di ben quattro tornei corporate e un torneo (Intralinks ndr.) con più di 90 partecipanti. Un grande successo dunque per il padel che entra sempre di più nelle attività e nella vita aziendale di molte grandi company. Infine ultimo ma non per importanza, ci fa molto piacere raccontarvi del lancio di 3 grandi esperienze padel tra giugno e settembre presso i Mangia’s Resort di Torre del Barone, Pollina e Brucoli. Una full immersion di padel per stare a stretto contatto con il già Ct della Nazionale italiana e lo splendido mare della Sicilia. Secondo l’agenda, gli ospiti avranno la possibilità di entrare in campo per delle sessioni di allenamento personalizzato sotto la guida e l’esperienza di Spector.