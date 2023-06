Ness for us: ex calciatori e giornalisti si sfidano per beneficenza

Al via sabato 17 giugno alle ore 10, “NESS FOR US” un’iniziativa organizzata da Ciro Caruso con il Centro Sportivo Ness e con il supporto della Fondazione Cannavaro Ferrara. Ex campioni del calcio e giornalisti si sfidano sui campi di padel per la solidarietà! I proventi del torneo saranno devoluti all’ASP – Associazione di Promozione Sociale “Noi Oratorio Salesiani” facente capo alla Parrocchia “Sacri Cuori di Gesù e Maria” di Portici del Parroco Riccardo Coppola, per il recupero scolastico e l’educazione ludico sportiva di ragazzi in difficoltà.