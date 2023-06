Totti (con Noemi), Mancini e altri big si sfidano per beneficenza

BOLOGNA - Al via la seconda edizione del fortunato torneo Illumia Padel Cup : il 24 e 25 giugno 2023, 32 ex calciatori di serie A si sfideranno in una due giorni a colpi di Padel sui campi del Country Club di Castenaso, Bologna. Il progetto nasce dall’entusiasmo dell’ex centrocampista Tomas Locatelli e dalla passione sportiva condivisa con Marco Bernardi , Presidente di Illumia, Mario Trebbi , socio fondatore del Country Club e Andrea Lanzoni , AD di 2comeventi. L’idea di base è quella di dare continuità alle spettacolari sfide tra campioni del calcio che hanno appassionati milioni di tifosi. Oggi quelle sfide si sono spostate sui campi di Padel dove tornano per una fortunata seconda edizione dell’Illumia Padel Cup dopo il successo dell’anno scorso Una sola regola per partecipare: aver collezionato almeno una presenza nella massima serie di uno dei campioni nazionali per Club d’Italia, Spagna, Inghilterra, Germania Francia. Non un torneo per soli uomini. Quest’anno infatti vedremo in campo anche mogli e fidanzate dei calciatori (tra cui spiccano Francesca Piccinini, Michela Persico, Noemi Bocchi ) che sfideranno note giornaliste sportive: Eva Gini, Chiara Giuffrida, Fabrizia Santarelli, Ana Maria Chiles. Il torneo vanta una finalità più alta: un aiuto concreto a La Mongolfiera ODV a favore delle famiglie con bambini con disabilità.

Illumia Padel Cup: 32 ex calciatori di Serie A in campo

32 ex calciatori di serie A, ex campioni notissimi del calcio italiano, si sfideranno in una due giorni a colpi di Padel sui campi sportivi del Country Club di Castenaso, Bologna. Moltissimi i top player che protagonisti di questo tanto atteso torneo: Tomas Locatelli, Stefano Fiore, Nicola Amoruso, Francesco Totti, Vincent Candela, Christian Vieri, Luca Toni, Cristiano Doni, Roberto Mancini, Marco Materazzi, Massimo Maccarone, Borja Valero, Alessandro Budel, Luigi Di Biagio, Stefano Bettarini, Alessandro Birindelli, Roberto D’Aversa, David Pizarro, Giuliano Giannichedda, Luca Ceccarelli, Daniele Rugani, Stefano Torrisi, Simone Pesce, Paolo Di Canio, Bernardo Corradi, Samuele Birindelli, Christian Panucci, German Denis, Damiano Zenoni, Christian Zenoni, Mark Iuliano. Sono stati invitati all’edizione 2023 dell’Illumia Padel Cup anche gli Ambassador di Illumia, il comico Max Angioni e il campione di tennis Matteo Berrettini.

Illumia Padel, aiuto a La Mongolfiera ODV

Un mix esplosivo di puro divertimento e sano agonismo. Una due giorni di schiacciate, risposte, palle smorzate e tanto divertimento. Ma anche una finalità più alta: un aiuto concreto a La Mongolfiera ODV a favore delle famiglie con bambini con disabilità. Il torneo infatti culminerà con una cena di gala il cui ricavato andrà a sostenere i progetti della Onlus bolognese. “Questo è un progetto che avevamo in testa da anni, nato dall’amicizia e dalla passione per il Padel che mi lega a Marco Bernardi e Mario Trebbi. L’entusiasmo di tutti ci ha permesso di trasformare un’idea in un progetto concreto in breve tempo e in una prima edizione davvero esplosiva; l’amicizia che mi unisce a questi ex campioni ha fatto il resto. E ora l’energia torna di nuovo sui campi di Padel: ne vedremo delle belle.” ha commentato l’ex campione di Serie A, Tomas Locatelli. “Non c’è dubbio che il filo rosso che sta dietro ogni iniziativa di Illumia siano le relazioni. Questa Padel Cup non ci sarebbe senza l’amicizia con Tomas Locatelli, Mario Trebbi e Davide De Santis. E non c’è cosa più bella che vedere questi rapporti sfociare nella costruzione di qualcosa di bello e utile. L’esordio 2022 è stato un grande successo, siamo certi lo sarà anche quest’anno. Diciamo che i punti più vincenti del gioco del Padel, x3 e x4, segnano l’obiettivo di crescita della raccolta per la Mongolfiera di questa e delle prossime edizioni.” ha dichiarato Marco Bernardi, Presidente di Illumia. "Per il secondo anno consecutivo siamo coinvolti in questo ambizioso progetto. Non possiamo che ringraziare Illumia, che fin dalla nascita della nostra associazione è al nostro fianco per sostenere le famiglie con figli disabili. La Mongolfiera nasce nel 2011 da un'esigenza molto concreta: consentire a queste famiglie di far fronte all'aumento dei costi - sanitari e scolastici, ad esempio - dei propri figli. Nel tempo sono accadute cose incredibili, fino ad arrivare a oggi con l'associazione che sostiene oltre 220 famiglie in tutta l’Emilia-Romagna attraverso il Bando Giacomo. Proprio quest'anno, in virtù dell'esperienza maturata, è nata la Mongolfiera anche in Lombardia con un bando dedicato ai residenti di quella regione. A tutte queste famiglie, oltre all'aiuto economico, offriamo un'amicizia, consapevoli che l'affronto dei problemi e il non sentirsi soli siano le chiavi per stare di fronte ai propri figli." ha commentato Davide De Santis, Presidente La Mongolfiera ODV.